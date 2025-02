Lettera43.it - Quarto giorno di attacchi hacker filorussi contro siti italiani

Leggi su Lettera43.it

Prosegue anche oggi 20 febbraio la campagna dida parte del gruppo filorusso NoName057 ai danni diweb: nel mirino piattaforme di giustizia, settore finanziario, trasporti e industria delle armi. Si tratta delconsecutivo diinformatici: come in precedenza l’Agenzia per cybersicurezza nazionale è entrata subito in azione intercettando il traffico anomalo, dando poi rapidamente l’alert ai target e offrendo supporto per le azioni di mitigazione. Rivendicandoinformatici adi banche e trasporti, lunedì 17 febbraio NoName057 aveva spiegato che si tratta di una risposta alle parole del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, «russofobo» oggetto di critiche da parte di Mosca.Articolo completo:didal blog Lettera43