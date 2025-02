Quotidiano.net - Quanto costa la fuga dei cervelli all'Italia e perché il nostro Paese è così poco attraente

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 febbraio 2025 – L’ha, ormai da diversi anni, un problema legato alla cosiddettadi, ovvero giovani ragazzi che si formano e studiano inper poi andare a lavorare all’esteroattratti da condizioni di vita e salariali più stabili e remunerative. I dati lo confermano: per ogni giovane proveniente da unavanzato che arriva inben ottoni scelgono di trasferirsi all'estero. Secondo un'indagine della Fondazione Nord Est presentata al Cnel, tra il 2011 e il 2023 circa 550mila giovanini tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato il, con il valore economico del capitale umano emigrato che è stimato in 134 miliardi di euro. Il talento dunque esce dai confini nazionali e, difficilmente, entra. Lo sostiene Luca Paolazzi, direttore scientifico della Fondazione: "L'è un grande fornitore di risorse umane, ma non partecipa realmente alla circolazione di talenti, collocandosi all'ultimo posto per attrattività.