Juventusnews24.com - Quanti soldi può perdere la Juve in caso di mancata qualificazione in Champions League: ecco la cifra persa dopo l’eliminazione. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24laha perso e puòse non dovesse centrare lain: i datiLaè stata eliminata dalla: arrivare agli ottavi della competizione voleva dire guadagnare 11 milioni di euro. Ma il danno maggiore è che condi tutte e tre le italiane ai playoff, la corsa verso il quinto posto per la coppa dalle grandi orecchie diventa sempre più difficile.I bianconeri dovranno quindi lottare per entrare tra le prime 4. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, non qualificarsi rappresenterebbe una perdita di circa 40-50 milioni di euro. Basti sapere che i bianconeri, in questa stagione, avevano già guadagnato 63 milioni di euro dal cammino in.Leggi suntusnews24.com