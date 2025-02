Oasport.it - Quanti punti possono guadagnare Alcaraz e Zverev su Sinner questa settimana: il possibile distacco nel ranking ATP

Sono in campo, in, ed entrambi sono approdati ai quarti di finale nei rispettivi tabelloni, il tedesco Alexander, numero 2 del mondo, protagonista a Rio de Janeiro, e lo spagnolo Carlos, numero 1 del seeding a Doha, terzo nella classifica mondiale.Jannik, numero 1 del mondo, è squalificato fino ad inizio maggio ed i suoi rivali potranno sfruttare questi tornei per accorciare leggermente nelATP: sia il teutonico che l’iberico hanno incamerato finora 100ed altri 400 potranno guadagnarne nei prossimi giorniNella classifica mondiale live Jannikresta ampiamente primo a quota 11330, davanti ad Alexander, il più immediato inseguitore, con 8135, a -3195, e Carlos, terzo con 7510, a -3820 daed a -625 dal teutonico.