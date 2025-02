Ilgiorno.it - Quanti e quali testamenti esistono? In Italia è possibile scegliere tra quattro tipi

Il testamento è un atto giuridico unilaterale non recettizio mortis causa, attraverso cui una persona capace di intendere e volere dispone delle proprie sostanze per il periodo successivo alla sua morte. Tuttavia, se le sue disposizioni ledono i diritti di un erede legittimario, quest’ultimo può impugnarlo, in tutto o in parte, davanti a un giudice. Gli articoli 604 e seguenti del Codice civile regolano il testamento segreto, una modalità ormai poco diffusa che, insieme all’olografo, al pubblico per atto notarile e all’internazionale, rientra tra leforme testamentarie ordinarie previste dal dirittono. Come il testamento pubblico, anche quello segreto necessita della presenza di un notaio e di due testimoni per la sottoscrizione del verbale di ricezione. Tuttavia, a differenza del primo, è redatto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio, che ne ignora il contenuto.