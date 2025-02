Internews24.com - Quando torna Sommer? I tempi di recupero del portiere dopo l’infortunio alla mano

Leggi su Internews24.com

di Redazionee iditornerà a disposizione ildell’Inter?Yannsi è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice delladestra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire per ildell’Inter.IL RITORNO – Questo è il referto clinicogli esami svolti dallo svizzero in giornata nella consueta clinica di Rozzano. Lo stop delè stimato tra le tre e le quattro settimane,salterà dunque sia la Champions League che lo scontro diretto contro il Napoli. Josep Martinez scalda i guanti, toccherà a lui per circa un mese difendere la porta dei nerazzurri.