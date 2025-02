Lettera43.it - Quando sono le vacanze di Carnevale nel 2025

Leggi su Lettera43.it

Con l’arrivo dii bambini di tutta Italia si preparano non soltanto alle feste in maschera, ma anche a godere di qualche giorno di vacanza. Non tutte le scuole in Italia, però, chiudono. L’ordinanza relativa allo stop, infatti, cambia da Regione in Regione e c’è anche chi ha deciso di non fermarsi affatto., il calendario delle chiusureUn momento della parata dia Viareggio (Getty Images).A Bolzano sette giorni di stopLa Provincia di Bolzano è l’unica in Italia in cui le scuole resteranno chiuse dall’1 al 9 marzo. Lo stop, quindi, durerà per l’intera settimana in cui ricadono il Martedì grasso e il Mercoledì delle Ceneri, rispettivamente il 4 e il 5. Si ripartirà da lunedì 10.In Piemonte si chiude il sabatoIn Piemonte, invece, le scuole che solitamente restano aperte anche di sabato chiuderanno già l’1 marzo e resteranno così fino al 4, Martedì grasso.