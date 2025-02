Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Crans Montana: n. di pettorale, orari precisi, tv

Venerdì 21 febbraio (ore 10.00) andrà in scena lacronometrata dellalibera maschile di, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli atleti avranno a disposizione l’ultimo test sulle nevi svizzere, in modo da trovare il giusto feeling e le linee migliori in vista della gara di sabato.Gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Justin Murisier sono i grandi favoriti della vigilia di fronte al proprio pubblico. Il nostro Dominike l’austriaco Vincent Kriechmayr proveranno a inserirsi al pari del canadese James Crawford, dello sloveno Miha Hrobat, degli statunitense Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, del francese Nils Allegre.La primadel giovedì ha già offerto spunti interessanti, laschiarirà le idee su ulteriori aspetti.