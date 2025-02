Cultweb.it - Quando Marinetti inventò il Futurismo, il movimento che definì un’epoca

Ilfu un importanteartistico, letterario e culturale che scosse l’Europa nella prima metà del ‘900; esso si poneva come undi rottura rispetto ai canoni del passato, e fu fortemente influenzato dal periodo di grandi cambiamenti e scoperte tecnologiche che il Vecchio Continente stava attraversando. Il suo fondatore fu Filippo Tommaso, un artista a 360° ma soprattutto un letterato e un poeta, nonché figura assai controversa per il suo sfrenato militarismo e per la sua amicizia con Benito Mussolini.Filippo Tommasonacque ad Alessandria d’Egitto nel 1876 da una famiglia benestante (suo padre era un brillante e famoso avvocato): ciò gli consentì per tutta la vita di viaggiare a suo piacimento in tutto il mondo, finanziare la pubblicazione delle sue stesse opere e mettere a disposizione gallerie e teatri per gli artisti che sosteneva.