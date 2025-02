Oasport.it - Quando lo sci alpino in tv questa settimana: orari Sestriere e Crans Montana, programma, streaming

Dopo la due settimane dedicate ai Mondiali di Saalbach, torna la Coppa del Mondo di sci. Le donne saranno protagoniste in Italia alper una tre giorni dedicata completamente alle discipline tecniche; mentre gli uomini saranno di scena in Svizzera aper un weekend all’insegna della velocità.Si correrà al, dove inci sono ben due giganti (uno è il recupero di quello cancellato a Tremblant) ed uno slalom. C’è grandissima attesa soprattutto per Federica Brignone, che torna in gara dopo il fantastico oro iridato in gigante e che lancia la battaglia per la sfera di cristallo a Lara Gut-Behrami.A, invece, sono inuna discesa ed un superG. Chiaramente i padroni di casa della Svizzera, dopo aver dominato anche i Mondiali, sono i super favoriti, ma in casa Italia c’è grande speranza per un Dominik Paris che è uscito dalla rassegna iridata di Saalbach in buona condizione.