Oasport.it - Quando le prossime gare di Giacomel ai Mondiali di biathlon: orari, programma, tv, streaming

Dopo la medaglia d’argento vinta nell’individuale, Tommasotornerà in pista tra giovedì 20 e domenica 23 febbraio ai2025 di: a Lenzerheide, in Svizzera, saranno inla staffetta single mixed giovedì 20, la staffetta maschile sabato 22 e la mass start maschile domenica 23.L’azzurro sarà protagonista nella staffetta single mixed che si disputerà giovedì 20 alle ore 16.05, nella staffetta 4×7.5 km maschile che sabato 22 si disputerà alle ore 15.05, e nella 15 km mass start che domenica 22 inizierà alle ore 16.05.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLe dirette tv delledi Lenzerheide, in Svizzera, dei2025 di, saranno fruibili su RaiSport HD ed Eurosport 1 HD, mentre le direttesaranno a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine le dirette live testuali saranno disponibili su OA Sport.