Quando il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: orario single mixed relay, startlist, streaming

, giovedì 20 febbraio, sarà la staffettaa caratterizzare idi. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) assisteremo alla prova in cui un uomo e una donna a coppie si alterneranno in pista in cerca della miglior prestazione possibile sugli sci stretti, provando a sbagliare il meno possibile al poligono. Vedremo se le condizioni meteorologiche saranno perfette come negli ultimi giorni.LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA A COPPIE MISTE DIDALLE 16.05In casa Italia si deve prendere atto del rientro in gara di Dorothea Wierer. L’altoatesina, costretta a saltare l’inseguimento la 15 km Individuale per problemi di salute, sarà in gara con Tommaso Giacomel. Un super duo, considerato quanto fatto da ieri dal 25enne trentino. L’argento nella 20 km Individuale ha una valenza storica, essendo il secondo podio per un azzurro neialltime e la prima medaglia a livello per l’appunto individuale per Giacomel.