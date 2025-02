Ilgiorno.it - Quando gli dei erano tanti. Calasso secondo Baliani

Marco, tra i protagonisti e fondatori del teatro di narrazione contemporaneo, presenta al Manzoni di Monza il suo nuovo monologo, "gli dèi" dedicato alle scritture dell’intellettuale ed editore di Adelphi Roberto, nella stagione "Altri percorsi". Appuntamento in una data unica venerdì 21, alle 21, per la regia di Maria Maglietta. A partire da Le nozze di Cadmo e Armonia,(nella foto) costruisce uno spettacolo che "nasce dal desiderio di intrecciare quelle narrazioni mitiche che nel tempo sono affiorate sulla superficie del mio mare e che stanno lì come isole su cui è sempre possibile tornare ad abbeverarsi e nutrirsi". Partendo da questi miticostruisce un universo di rimandi, di mappe immaginarie, di viaggi letterari che ammiccano a Leopardi, Pavese, Rilke e Brodskij, aprendo la narrazione "a pensieri imprevisti, che riguardano il nostro presente; che rimettono in gioco la memoria e allacciano il racconto ad altre narrazioni, a incontri con altre opere, in un dialogo con altri artisti - come racconta- Quello che ne esce è una mappa di eventi da percorrere nello stupore, e nell’incantamento della voce che li fa rivivere".