Oasport.it - Quando gareggiano Brignone e Goggia al Sestriere: orari, programma, tv, streaming

Dopo la lunga pausa per i Mondiali 2025 di sci alpino, andati in scena a Saalbach, in Austria, ritorna la Coppa del Mondo: il prossimo appuntamento per il settore femminile è quello previsto da domani, con la tappa prevista a(Torino), nella quale saranno protagoniste Federicae Sofia.Entrambe le azzurre, infatti, saranno al cancelletto di partenza venerdì 21 e sabato 22 febbraio,si disputeranno due slalom giganti femminili: a quello già previsto neloriginario ne è stato aggiunto un secondo, quale recupero di quello non disputato a Tremblant, in Canada.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseI due slalom giganti femminili della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della gara.