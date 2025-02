Sport.quotidiano.net - Qualificazioni Eurobasket 2025, Turchia-Italia: orario e dove vederla

Milano, 19 febbraio- Il percorso di qualificazione asta per volgere al termine. A Istanbul l’affronterà domani, giovedì 20 febbraio, i padroni di casa della(ore 18.30ne, le 20.30 locali live DAZN e Sky Sport Arena) nel penultimo match del gruppo B. Entrambe già qualificate con una “finestra” di anticipo, le due formazioni scenderanno in campo non solo per onorare la competizione ma anche e soprattutto per il primato nel raggruppamento e per il ranking FIBA. Il programma dei Qualifiers si chiuderà poi al PalaCalafiore (prossimo al sold-out) di Reggio Calabria domenica 23 febbraio con la sfida all’Ungheria (20.30 live DAZN e Sky Sport Uno). I convocati Lo staff tecnico azzurro ha scelto i 12 atleti che andranno a referto: out Davide Casarin, Francesco Ferrari, Sasha Grant e Matteo Librizzi.