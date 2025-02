Formiche.net - Quali sono i reali rapporti di forza tra Europa e Russia. L’analisi di Polillo

Forse l’dovrebbe smetterla di fare il “calimero” della politica. In quel vecchio spot pubblicitario un lamentoso pulcino si rammaricava di essere nero. Quando, invece, era semplicemente sporco, per cui bastava il detersivo di turno per renderlo nuovamente splendente. Certo il vissuto dell’è quello che è. Più che errori, che cistati, il suo è stato un abbandonarsi ad un dolce quieto vivere. Che le condizioni internazionali rendevano possibile. Non proprio il migliore dei mondi possibili, ma certamente quello più gratificante. In cui i fondamentali del suo benessere erano garantiti dall’ombrello militare americano, dalle forniture energetiche russe a basso prezzo e dalla disponibilità cinese ad acquistare prodotti “Made in Ue”. Condizioni che al momento è difficile poter nuovamente ipotizzare.