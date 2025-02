Zonawrestling.net - PWR: Info & Match annunciati per i TV Tapings a Febbraio

Questa Domenica torna in azione la Pro Wrestling Roma.Domenica 23infatti al Crossroad Live Club di Roma andrà in scena la seconda sessione di TVdi PWR Action, il Tv/Webshow della federazione (con la nuova stagione, registrata a Dicembre, prossimamente in uscita).I Biglietti (in rapido esaurimento) sono Online QUI o disponibili, salvo soldout, la Domenica dalle 15 (InizioOre 16) presso la biglietteria del CrossoroadIfinora:Karim Brigante difende il PWR Heavyweight Championship contro l’Ex WWE e TNA Flash Morgan Webster;Joe Ocasio difenderà l’IWA International Championship contro Nic Fedeli e Omar Prince;Luke Astaroth difenderà l’EPW Silver Championship contro Dave Blasco;Il D.O.G.M.A (Luke Astaroth; Tao Man) difenderanno i PWR Tag Team Championship contro l’Arcadia (Zero The Fool; Omar Prince);Flowey Queen e Uragano Nero si affronteranno per l’entrata N° 30 nella Roman Rumble; il perdente entrerà con il N° 1;Christian Gladio; ivan Sanzio si affronteranno in un Extreme Rules;Annunciate anche le presenze di Flavio Augusto, Max Peach e TJ Marconi (al debutto in Italia).