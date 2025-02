Iltempo.it - "Putin? Ha le carte in mano", la mossa di Trump sul negoziato. E Parigi difende Zelensky

La Russia ha «conquistato molto territorio» ucraino e per questo ha in«le» per condurre qualsiasi colloquio di pace volto a porre fine alla guerra. Ne è convinto Donald, secondo cui Mosca vuole vedere la fine del conflitto. Tornando a Washington dopo aver tenuto un discorso in un incontro economico promosso dall'Arabia Saudita in Florida,ha parlato alla Bbc delle prospettive di pace tra Mosca e Kiev dicendo di credere che «i russi vogliono vedere la guerra finire». «Penso che abbiano un po' inle, perché hanno preso molto territorio. Hanno le», ha detto sull'Air Force One. Quando gli è stato chiesto se si fidasse della volontà di pace della Russia ha risposto semplicemente: «Sì». L'incontro di Miami ha offerto al'occasione per tornare a definire Volodymyrun «dittatore» che «si rifiuta di tenere le elezioni».