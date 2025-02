Juventusnews24.com - PSV Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Blackout mentale, ecco cosa è successo davvero alla Juventus» – VIDEO

di RedazionentusNews24PSV: le dichiarazioni del direttore dintusnews24 sulla sconfitta in Champions LeagueAl termine della sfida trantus e PSV, partita valida per i playoff di ritorno di Champions League,, direttore dintusnews24, ha commentato la prestazione dei bianconeri che, dopo la sconfitta per 3-1, hanno salutato la competizione europea. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)Una sconfitta che arriva dopo un periodo molto positivo e che non fa raggiungere ai bianconeri quello che era il primo obiettivo stagionale del club.Leggi suntusnews24.com