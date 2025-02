Juventusnews24.com - PSV Juve, la sfortuna vede “bianconero”: palo clamoroso di Vlahovic che poteva cambiare tutto! VIDEO

di RedazionentusNews24PSVdiche non permette ai bianconeri di tornare in parità: ecco cosa è successoGrandissima occasione sui piedi di Dusancheaccorciare lo svantaggio iniziale e permette ai bianconeri di sperare nei calci di rigore in PSV. L’attaccante serbo, che è entrato negli ultimi minuti del tempo regolamentare, ha colpito unda pochi metri dalla porta avversaria.Hits the Bar!#PSV#ChampionsLeague pic.twitter.com/aAYdk75jry— ZonaGol (@ItaGoal) February 19, 2025Il numero 9ha fattoil possibile per arrivare sul pallone ed era difficile fare meglio: bianconeri alla ricerca del gol del 3-2.Leggi suntusnews24.com