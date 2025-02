Juventusnews24.com - Psv Juve, la moviola dei giornali: «Aiuto Var su due gol, Savona non è rosso per questo motivo»

di RedazionentusNews24Psv, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi darelativi alla sfida valevole per il ritorno del playoff di Champions LeagueSerata amarissima per lantus quella di ieri sera: i bianconeri cadono per mano del Psv e vedono andare in frantumi la possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi dadimatch.Al 5? mancato giallo per Locatelli su Lang. I minuti 8, 21 e 27 nessun rigore viene assegnato: a terra De Jong, Conceicao e McKennie, tutto troppo poco. Nel 1? tempo supplementaresu De Jong: giallo certo, dasolo se fosse entrato con i tacchetti esposti, botta "arancione".