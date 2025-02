Juventusnews24.com - PSV Juve, il ribaltone del Philips Stadion matura un’eliminazione storica: non era mai successo di uscire in questo modo!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV, il 3-1 dei padroni di casa segna una prima eliminazioneper la Vecchia Signora: non era maidiin presenza di questa situazioneÈ finita PSV. Ed è finita malissimo per la Vecchia Signora. I bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League, che si chiude ai playoff. Il 3-1 patito alcosta.Secondo quanto riportato da Opta Paolo sul proprio profilo X, lantus non aveva mai perso un doppio confronto diretto a eliminazione diretta dopo aver conseguito un vantaggio nella sfida d’andata. Leggi suntusnews24.com