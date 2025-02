Juventusnews24.com - PSV Juve, c’è la firma di due calciatori della stessa nazione nel doppio confronto contro gli olandesi: ecco chi sono

di RedazionentusNews24PSV, la doppia sfidagliè made in USA: la curiosità viene sottolineata dalla Vecchia SignoraLaè uscita dalla Champions League per mano del PSV al termine dei playoff. Questo insuccesso, però, viene condito da una piccola nota tutta made in USA. Infatti, il club bianconero ha ricordato attraverso una nota che ilgliè stato parzialmente determinato grazie alle reti di duestatunitensi: parliamo di Weston McKennie e Timothy Weah. CURIOSITÀ – «Per la prima volta nella storiaCoppa dei Campioni/UEFA Champions Leagueandati a segno due giocatori statunitensi differenti nel corsofase ad elimidiretta di una singola edizione del torneo: Weston McKennie (nel match d’andata di questa doppia sfida) e Timothy Weah (nel match di ieri).