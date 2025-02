Juventusnews24.com - Pruzzo è netto nel giudizio su Thiago Motta: «Dopo diversi mesi a Torino stiamo vedendo una cosa negativa. E questi due giocatori sono lontani dalle aspettative»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24non le manda a dire nei confronti della gestione di, reo di non aver fatto crescere a dovere questa Juve: ecco le sue paroleRobertoattaccasenza peli sulla lingua. E lo fa ai microfoni di Radio Radio. Ecco le sue parole sull’allenatore della Juve, reduce dall’eliminazione in Champions League per mano del PSV.PAROLE – «A Bologna pensavo chefosse comunque un allenatore in grado di costruire e lavorare su una squadra, anche se non ero convintissimo al 100%. Ora,, vediamo che nessun giocatore è stato in grado di crescere particolarmente e prendere in mano le redini del gioco. E ci sarebberoimportanti come i due attaccanti, come Koopmeiners, come Nico Gonzalez, cheda ciò che ci si aspettava»Leggi su Juventusnews24.