Provincia di Salerno senza presidente, ecco le ipotesi per la successione

Tempo di lettura: 2 minutiCon la firma delle dimissioni da parte dei consiglieri comunali e la decadenza da sindaco di Capaccio Paestum, (attese per il pomeriggio di oggi) si apre un filone per dare una nuova guida anche alladi, dove Franco Alfieri, decadendo da Sindaco automaticamente perde anche il ruolo didi Palazzo Sant’Agostino. A quasi cinque mesi dall’arresto prima in carcere e poi ai domiciliari, per una vicenda legata a presunti appalti pubblici pilotati, la vicenda della suaè già stata studiata da tempo. E lesono due: da un lato, l’attuale vicefacente funzioni Giovanni Guzzo ha tempo 90 giorni per indire le nuove elezioni ma sarebbe lo stesso vicein questo momento a tentare di trovare una soluzione che lo porterebbero a guidare ladifino a scadenza del mandato ovvero dicembre 2025, quando sarà necessario rinnovare anche il consigliole.