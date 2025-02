Lettera43.it - Protoclone, il primo essere umano sintetico che ricorda Westworld: il video

Appeso al soffitto con dei cavi metallici. Un corpo totalmente bianco, eccezion fatta per la testa di un colore nero lucido che riflette la luce chinata in avanti. Le fasce muscolari tese, mentre sembra scalciare con le gambe. Non è però. Si tratta di, l’ultimo nato dell’azienda Clone Robotics, presentato come «ilandroide bipede e muscolo-scheletrico». Privo di un volto, ha oltre mille microfibre, 500 sensori e più di 200 gradi di libertà nel movimento. Se a qualcuno è subito venuta in mente la serie, è normale: la startup polacca, attiva anche negli States, ha pubblicamente dichiarato di averne tratto ispirazione per i suoi avanzatissimi robot bionici che spera possano eseguire ogni attività della quotidianità umana, dalle pulizie alla cucina fino alla cura della casa.