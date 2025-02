Ilgiorno.it - Protesta del centri sociali nel negozio Tesla contro Elon Musk

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 20 febbraio 2025 -degli attivisti del Centro Sociale Lambretta davanti al, l’azienda automobilistica di proprietà di, in Piazza Gae Aulenti a Milano. “L’azione - si legge in un comunicato – ha lo scopo di invitare tutti e tutte a boicottare le piattaforme di, i suoi prodotti, e di contrastare attivamente la sua campagna d’odio. L’obiettivo è quello di esporre il progetto autoritario di: l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio che sfiora i quattrocento miliardi di dollari, il quale è diventato il principale investitore dell’estremismo di destra, su scala globale”. L’azione di oggi - spiegano gli attivisti del Lambretta - anticipa la mobilitazione nazionale prevista per sabato 22 febbraio: a Milano partenza da Piazza XXIV maggio alle ore 15.