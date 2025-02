Quotidiano.net - Proteggi la tua casa da intrusi e malintenzionati con la telecamera di sorveglianza YI Pro WiFi 2K e risparmia il 10% con l’offerta su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

La sicurezza domestica è una priorità per dormire sonni tranquilli, e con il kit che ti proponiamo suoggi comprendente due telecamere diYI Pro, puoi monitorare la tuain alta definizione senza spendere una fortuna. Questo pacchetto comprende due prodotti aventi una risoluzione 2K (3MP) che garantiscono immagini nitide e dettagliate, perfette per monitorare interni, bambini, animali domestici o ingressi. Oltre alla visione notturna avanzata, il sistema integra il rilevamento intelligente del movimento per persone e animali, che invia notifiche push in tempo reale, evitando falsi allarmi. Inoltre, le telecamere sono compatibili con Alexa e Google Assistant, permettendo il controllo vocale per una gestione ancora più comoda. Attualmente, il bundle da due Yi Pro è in offerta sua soli 35,99€, con uno sconto del 10%, disponibile per un tempo limitato.