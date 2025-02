Prophecy | il trailer del film di Jacopo Rondinelli

Leggi su Cinefilos.it

: ildeldiÈ online da oggi, giovedì 20 febbraio, ildi, il nuovodi Brandon Box diretto dae ispirato al celebre manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui.Presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione di Lucca Comics & Games,arriverà nelle sale come evento speciale solo il 24, 25 e 26 marzo ed è tratto dalla storia, pubblicata in Giappone da Shueisha e in Italia da J-Pop, che ha conquistato decine di migliaia di lettori in tutto il mondo. Ilsarà distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios e le prevendite apriranno ufficialmente dal 27 febbraio (elenco delle sale a breve suil.it e nexostudios.it).Per festeggiare l’uscita nelle sale, Damiano Gavino, protagonista dinel ruolo di “Paperboy”, e il produttore delAndrea Sgaravatti incontreranno il pubblico in 2 anteprime speciali, il 12 marzo alle ore 20.