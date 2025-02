Repubblica.it - Pronto il nuovo piano pandemico, si guarda all’Oms. “E restrizioni delle libertà solo con leggi”

Il ministero alla Salute ci ha messo un anno a rielaborare la bozza. Per le misure restrittive si rimanda all’Organizzazione mondiale della sanità, “e i vaccini non possono essere gli unici strumenti per il contrasto agli agenti patogeni”