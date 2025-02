Ilveggente.it - Pronostico FCSB-PAOK: si va oltre il 90?

Leggi su Ilveggente.it

è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streamingQuello dell’andata – vittoria dell’in rimonta – per come è andata la partita lo possiamo sicuramente mettere tra i risultati “bugiardi” che sono arrivati nei match d’andata di Europa League. Sì, perché la formazione che giovedì pomeriggio giocherà in casa, nel momento in cui era andata sotto, con un po’ di fortuna, e con l’uomo in più, l’ha ribaltata.: si vail 90? (Lapresse) – Ilveggente.itSì, la superiorità numerica ha permesso alla truppa rumena – che comunque è in forma visto che ha vinto anche in campionato nello scorso weekend – di mettere la testa avanti in questo spareggio, anche se dire che è già qualificata non è sicuramente sinonimo di verità.