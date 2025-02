Ilveggente.it - Pronostico Betis-Gent: altra vittoria e qualificazione

è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Conference League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streamingSicuramente è uno dei momenti migliori della stagione per ildi Pellegrini: non solo nella gara d’andata ha messo il lucchetto allavincendo tre a zero in Belgio e quindi giovedì sera sarà solamente una passerella, ma anche in campionato gli andalusi sono riusciti ad avere la meglio sulla Real Sociedad sfatando un tabù che si portavano dietro da molto tempo.(Lapresse) – Ilvege.itE sulle ali di questo entusiasmo la squadra spagnola continuerà a vincere. Ilinfatti si è dimostrato poca cosa anche se, c’è da dirlo, era pieno di defezioni che sull’economia della partita hanno pesato e pure tanto.