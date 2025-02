Sport.quotidiano.net - Promozione, sostituito mister Gozi con l’esperto centrocampista e capitano della squadra. Forlimpopoli, anche la panchina a Dall’Ara

Ancora un cambioguardia sulladel. Dopo l’inattesa e brutta sconfitta casalinga patita domenica al cospetto dello staccatissimo fanalino di coda Frugesport di Massa Lombarda (0-1 il risultato) la società biancazzurra ha esoneratoElvioche, in precedenza, avevaIvan Graziani, ex attaccante del Forlì. Il compito di cercare a questo punto la non semplice salvezza nel girone D del campionato diè stato affidato a Fabio(nella foto) che in questo modo, nell’ultima parte del campionato in corso, rivestirà il triplo ruolo di allenatore – giocatore eprimaartusiana. Dopo 25 turni di campionato ilnaviga, con 23 punti, in quint’ultima posizione (ovvero la 14ª) e quindi nella zona playoutclassifica.