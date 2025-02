Sport.quotidiano.net - Promozione. Riccipetitoni è il nuovo mister dello Young Santarcangelo

Domenicoè ilallenatore. Il club clementino ha annunciato ieri il nome del tecnico che prende il posto in panchina di Nadir Bianchi, esonerato dal club dopo il terzo pareggio consecutivo, quello di domenica scorsa al ’Valentino Mazzola’ contro il Classe. Ora per ilinizia uncorso.arriva in Romagna dopo l’esperienza al Corticella (serie D). E unel corso della sua carriera, ha allenato in piazze importanti come Cesena, Bologna, San Marino, Imola e Ravenna. Principalmente nei settori giovanili. "Un bagaglio importante – spiegano dal club clementino – che oggi lo porta qui, pronto a immergersi in unprogetto che ha definito fin da subito intrigante e motivante, con la volontà di dare continuità al lavoro svolto finora e di mettere massimo impegno per far crescere la squadra".