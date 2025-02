.com - Promozione / Fermignanese all’esame Vismara, Jesina in casa col Villa San Martino

Un sabato con tante gare e con i risultati che matureranno che potrebbero diventare molto interessanti per definire i vari obiettivi: Marina – Vigor Castelfidardo, Sassoferrato Genga – AppignaneseVALLESINA, 20 febbraio 2025 – 8° giornata del girone di ritorno con le prime due della classifica che giocheranno di sabato ed incontro(4° in classifica), eSan(8° in graduatoria). Due squadre che potrebbero tentare la fuga visto che il Marina (terzo) ospiterà la Vigor Castelfidardo (quinta).Il resto della giornata, solo Gabicce Gradara – Tavullia Valfoglia si giocherà di domenica, dovrebbe servire per allineare le varie posizioni con lo sguardo al futuro. All’andata laperse indelmentre laconquistò tre punti a Rio Salso e questo acconsentì ai leoncelli di portarsi ad un punto dalla capolista allenata da Simone Pazzaglia.