Ilrestodelcarlino.it - Progetto ’Fidati di noi’: "Già quattro adesioni in pochissimo tempo"

Il‘Fidati diha registrato un promettente successo nelle prime settimane dal suo avvio:proprietari hanno chiesto informazioni per aderire mettendo a disposizione i propri alloggi grazie alle garanzie e ai vantaggi offerti dal programma. L’iniziativa è lanciata dal Comune di Scandiano per incentivare l’utilizzo degli immobili sfitti per famiglie in difficoltà. Un vantaggio per i proprietari che possono beneficiare dell’esenzione Imu e certezza del pagamento del canone e anche per coloro che necessitano di una casa. Grazie alla collaborazione con Acer, è garantito l’affitto pagato dall’ente, l’assenza di rischi legati alla morosità e la sicurezza di un immobile mantenuto in ottime condizioni. "Vedere già nei primi giorni l’adesione concreta diproprietari ci conferma che siamo sulla strada giusta – dice il vicesindaco Giuseppe Pagani (foto) –.