Quotidiano.net - Produzione nelle costruzioni: crescita del 5% nel 2024, rallenta rispetto al 2023

Leggi su Quotidiano.net

A dicembresi stima che l'indice destagionalizzato delladiminuisca dell'1,7%a novembre mentre nella media complessiva dell'anno, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 5%, e l'indice grezzo cresce del 6,3%. Lo rende noto l'Istat spiegando che "prosegue nellaannuale della(+5%), al netto degli effetti di calendario, con unmento moderatoalla dinamica del(+6,9%) e più consistentea quella del 2022 (+22,4%). In media annua, l'indice risulta pari a 137,3, il livello più alto dal 2008". Nella media del quarto trimestre del, spiega l'Istat, laaumenta dell'1,5% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario registra una flessione dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 18 di dicembre), mentre l'indice grezzo cresce del 6,6%.