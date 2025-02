Ilrestodelcarlino.it - Processo Stefani e proteste, i familiari della vigilessa: “Proveremo che è femminicidio”

Bologna, 20 febbraio 2025 – “che quello di Sofiaè stato un”. Gli avvocati Andrea Speranzoni e Lisa Baravelli, che nela carico di Giampiero Gualandi per l’omicidio dell’exdi 33 anni rappresentano i genitori e il fidanzatovittima, intervengono dopo le polemiche scoppiate negli ultimi giorni per l’esclusione di cinque tra associazioni e centri antiviolenza dalle parti civili. Gualandi, 63enne ex comandantepolizia locale di Anzola, è accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi,donna, con cui aveva una relazione extraconiugale. Fu uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo al volto partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi, nel Comando di Anzola. Lui ha sempre sostenuto che il colpo partì per caso, ma per la Procura è omicidio volontario.