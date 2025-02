Ilfattoquotidiano.it - Processo civile, l’arretrato non cala ma aumenta: nel 2024 accumulati quasi centomila fascicoli. E Nordio fallisce l’obiettivo Pnrr di dicembre

L’attuazione del“procede nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi concordati: nelil ministero della Giustizia ha positivamente raggiunto tutte le milestone e i target previsti“. Così affermava Carlonei discorsi pronunciati all’inaugurazione dell’anno giudiziario, sia il 24 gennaio in Cassazione sia, il giorno dopo, alla Corte d’Appello di Napoli. Ma a contraddire il ministro, paradossalmente, è un testo depositato da lui stesso nella medesima occasione: la relazione sull’amministrazione della giustizia, un malloppo di 783 pagine in cui il dicastero sciorina – come ogni anno – statistiche e risultati ottenuti in tutti i settori di competenza. Nel documento, come ha notato il Foglio, si ammette che l’Italia ha mancato uno dei due obiettivi intermedi da raggiungere entro: l’abbattimento del 95% delaccumulato dai Tribunali nel 2019.