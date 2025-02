Laspunta.it - Procedono speditamente i lavori su via Marittima

Da questa mattinasu viaa Frosinone. Ancora pochi metri è l’opera sarà completata. Nelle foto ecco l’avanzamento deisul tratto disastrato dalla pioggia della scorsa settimana.Quello che stanno facendo è un tappetino di asfalto che è stato posto a terra, dopo aver tolto l’asfalto ammalorato. Un lavoro fatto fare urgentemente a carico dell’azienda che aveva già provveduto a fare ie sulla quale si erano accese forti polemiche in consiglio comunale.Lo spessore non dovrebbe essere superiore ai 3,4 centimetri. Giusto una tamponatura visto iche sta facendo Acea nei pressi per le nuove tubature e che dovrà interessare anche il rifacimento completo della strada.che dovrebbero terminare entro una settimana e dopodiché, come ha affermato l’amministrazione comunale e i tecnici, tutta la strada sarà rifatta.