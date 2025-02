Internews24.com - Probabili formazioni Inter Genoa, Inzaghi e la tentazione Correa dal 1? in attacco: le idee del tecnico

Leggi su Internews24.com

di Redazionee ladal 1? in: ledelin vista del match di sabato seraArrivano novità sulleper, la gara che andrà in scena sabato sera a San Siro e sarà valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A. Simonedovrà rinunciare al suo portiere titolare, ovvero Yann Sommer, il quale ha rimediato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Spazio dunque a Josep Martinez tra i pali, proprio contro la sua ex squadra. Ma le novità di formazione potrebbero non finire qui.Come spiega Sky Sport, anche Marcus Thuram e Carlos Augusto restano in dubbio. Qualora il centravanti numero 9 dei nerazzurri dovesse essere costretto ad alzare bandiera bianca per via del suo problema alla caviglia, ecco che ilnerazzurro potrebbe pensare a concedere una chance dal 1? a Joaquin