Prime gare, un successo

Ritorno in pedana per le atlete della società Rhythmic’s Team. È iniziato il campionato di ginnastica ritmica del circuito Csi Centro Sportivo Italiano, con leprovinciali a Cornaredo. Al Centro Sportivo Pertini si sono confrontate coppie e squadre, mentre la fase provinciale si completerà nel primo fine settimana di marzo a Carugate, con leindividuali. Le atlete che hannoggiato sono dei settori Avanzato, Ago 2 ed Emotion Team per un totale di 16 squadre e 14 coppie. I risultati non hanno deluso le aspettative: 10 ori, 9 argenti e 7 bronzi. "I risultati riempiono di orgoglio: ogni medaglia è il simbolo di un gruppo unito e determinato. Le allenatrici Rhythmic’s Team amano dire che la vittoria più grande è quella che si conquista insieme", commentano dalla società.