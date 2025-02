Anteprima24.it - Prima domenica del mese, accesso gratuito alla Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 3 minuti2 marzo ladiaderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’con bigliettonei musei e nei parchi archeologici statali ladi ogni.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e il Giardino Inglese. Aperte eccezionalmente Le Serre di Graefer, dalle 8.30 alle 14.15, con ultimoalle 13.30. Dal cancello sud del Giardino Inglese, nei pressi della Fontana di Eolo, lungo la Via d’Acqua del Parco reale, saranno formati piccoli gruppi accompagnati dal personale delle serre. Non sarà possibile visitare il Giardino Inglese. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinatadistribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da lunedì 24 febbraio, fino a esaurimento.