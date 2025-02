Internews24.com - Preziosi convinto: «L’Inter sta buttando ricche chance per lo scudetto, tra Milito e Lukaku ecco chi sceglierei mille volte!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex presidente del Genoa, Enrico, ha detto la sua sulla lottatra Inter e Napoli ed anche sulle differenze tra Conte e Thiago MottaIntervistato da Kisskissnapoli.it l’ex presidente del Genoa e del Como, Enrico, si è espresso così su diversi temi legati alla Serie A, tra cui anche la lottatra Inter e Napoli.COMO NAPOLI? – «Gli azionisti del Como sono importanti, hanno investito tanto e continueranno a farlo. Meritano rispetto perché hanno fatto un percorso che li ha portati in A. Occhio al Como perché gioca bene ed ha giovani molto forti. L’importante è che domenica ci sia un clima di amicizia, ma il Napoli deve andare lì per vincere».NAPOLI FAVORITO PER LO? – «Il fatto che il Napoli non giochi le coppe è tanta roba, poi l’ambiente si è ricompattato e l’allenatore ha vinto ovunque.