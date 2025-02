Abruzzo24ore.tv - Previsioni meteo: settimana tranquilla, ma attenzione a qualche pioggia locale

Roma - L’anticiclone dominerà la scena con cielo sereno, ma il week-end porterà nuvole e piogge isolate. Ecco dove potrebbero esserci i disturbi maggiori. Lache si apre porterà con sé una prevalenza di tempo stabile grazie all'anticiclone che si estende sull'Europa centro-meridionale. Tuttavia, non mancheranno eccezioni, condisturbo temporaneo soprattutto al Centro e al Sud. Le temperature sono destinate ad aumentare leggermente, pur mantenendosi nella fascia moderata. Per giovedì 20 febbraio, al Nord Italia, il cielo sarà in gran parte sereno, consporadico addensamento nuvoloso sull'Emilia Romagna. Le temperature saliranno digrado, ma non oltre i 7-11 gradi. Gelate notturne potrebbero verificarsi nelle valli più fredde. Al Centro, il tempo sarà più variabile, con una nuvolosità irregolare che darà luogo aisolata pioviggine lungo la fascia tirrenica.