Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma, provincia e Lazio: venerdì 21 febbraio 2025

Nuvole e possibili piovaschi nel. Temperature in lieve calo, venti moderati.per21Un flusso umido proveniente dal Mediterraneo porterà cieli prevalentemente nuvolosi su tutta la regione, con possibilità di deboli piogge nelle aree appenniniche e nelle zone interne del. Nelle città costiere il tempo sarà più variabile, con schiarite alternate a nubi.Le temperature saranno in leggero calo, con massime intorno ai 12-14°C e minime attorno ai 5-7°C.?(Capitale)Mattino (06:00-12:00): Cielo nuvoloso con possibili foschie nelle zone periferiche. Temperature tra 6°C e 9°C.Pomeriggio (12:00-18:00): Nuvolosità compatta con possibilità di pioviggine isolata. Massime attorno ai 12°C.Sera (18:00-24:00): Cielo coperto, temperature in calo fino a 5°C.