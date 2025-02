Ilrestodelcarlino.it - Previsioni meteo in Emilia Romagna: weekend con il sole, quando torna il maltempo

Bologna, 20 febbraio 2025 – Dopo le perturbazioni e il freddo polare che ha avvolto l’negli ultimi giorni, ecco che ilsi prospetta di tutt’altra sostanza. Via libera per chi vorrà organizzare una gita o assistere a qualche spettacolo carnevalesco, perché leannunciano un fine settimana di tempo stabile,(con qualche nube) e temperature che sono in risalita. Poi però dalla prossima settimana, ecco un nuovo break col ripresentarsi delle piogge e un ritorno a temperature più basse, in linea con la stagione. Ci spiega che tempo farà nei prossimi gironi l’espertorologo e presidente Ampro Pierluigi Randi. Bel tempo nel"Le temperature si alzeranno già da oggi (giovedì 20 febbraio, ndr) e poi gradualmente dovrebbero continuare a salire soprattutto in prospettiva del– spiega Randi -.