Lopinionista.it - Previdenza, Bagnai: “Sollevato nuovamente tema Enpapi in Commissione, aspettiamo provvedimenti del Ministero”

ROMA – “L’Ufficio di Presidenza dellaha deliberato di sollecitareildel Lavoro affinché voglia condividere con questo organo di controllo le sue valutazioni sulla vicenda, una questione che gli assistiti hanno portato all’attenzione dellaormai un anno fa e che sembra opportuno definire in tempi rapidi, anche per tutelare il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni. I Commissari hanno infatti rilevato che l’ultima lettera inviata alvigilante su questa vicenda, con la richiesta di riferire sulle deliberazioni da prendere dopo la scadenza del termine che era stato proposto all’ente per effettuare nuove elezioni, non ha avuto ancora riscontro a distanza di un mese”.Cosi’ in una nota il Presidente dellaparlamentare per il controllo sull’attivita’ degli enti gestori di forme obbligatorie die assistenza sociale, il deputato Alberto, a margine dell’Ufficio di Presidenza dellatenutosi stamane a Palazzo San Macuto.