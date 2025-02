Ilpescara.it - Pretende la password del wi-fi di un negozio e al rifiuto minaccia di dare fuoco al locale e lancia bottiglie contro la vetrina

La polizia ha tratto in arresto un ragazzo di 20 anni in quanto ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione.Nel primo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio, un giovane si è presentato presso un attività commerciale di Porta Nuova dove avrebbe iniziato are pesantemente il.