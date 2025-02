Abruzzo24ore.tv - Pressione alta? Scopri gli alimenti che possono aiutarti

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e cereali integrali può contribuire a gestire l'ipertensione e migliorare la salute cardiovascolare. L'ipertensione arteriosa, comunemente nota come, è una condizione in cui ladel sangue nelle arterie è persistentemente elevata, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Uno dei modi più efficaci per gestire l'ipertensione è attraverso una dieta appropriata.consigliati per chi soffre di ipertensione: Frutta e verdura: Ricche di potassio, aiutano a bilanciare i livelli di sodio nel corpo, favorendo la riduzione dellaarteriosa. In particolare, banane, albicocche, pere, agrumi e frutti di bosco sonomente raccomandati. Cereali integrali:come il pane integrale sono ricchi di fibre, che contribuiscono a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e a migliorare la salute del cuore.